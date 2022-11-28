Стала известна следующая цель россиян в войне против Украины: хотят сорвать помощь от партнеров

Российские оккупанты вероятно продолжат наносить удары по энергетической инфраструктуре. Однако обстреливать россияне могут и транспортные объекты.

Военные преступники РФ могут наносить удары по транспортной инфраструктуре. Таким образом они хотят остановить поток помощи, который идет в Украину.

Об этом в эфире телеканала "FreeДом" сообщил военный эксперт Сергей Грабский.

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По его словам, россияне могут продолжить наносить по Украине массированные удары. Под угрозой – энергетическая инфраструктура и транспортные объекты.

"Они могут поставить под удар транспортные объекты. Они хотят остановить поток помощи, который, по их мнению, идет по железной дороге. Они пользуются матрицей 20 века, так что ждать от них можно всего. Но и противник будет пытаться дальше наносить удары по энергетической инфраструктуре, потому что они думают, что это эффективный ход”, — подчеркнул Сергей Грабский.

Напомним, что специалисты знают о целях россиян и какие объекты энергетики будут атаковать ракетами. Энергетики ожидают новый удар в ближайшие дни.

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