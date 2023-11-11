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"Сталевий кордон" поднял украинский флаг в серой зоне в Харьковской области (видео)

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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"Сталевий кордон" поднял украинский флаг в серой зоне в Харьковской области (видео)

Пограничники подняли сине-желтое знамя в населенном пункте Тополя на Харьковщине Фото: видео скрин

В населенном пункте Тополя на Харьковщине теперь развевается флаг Украины.

Пограничники подняли сине-желтое знамя в населенном пункте Тополя на Харьковщине.

Об этом говорится на видео бойцов "Стальной границы".

Они подняли украинский флаг в приграничном с Россией населенном пункте Тополя Харьковской области, который находится в серой зоне.

Напомним, в Киевской области после ракетной атаки кафиров уже известно о последствиях. Там повреждения получили 18 частных жилых домов.

А в первую годовщину освобождения Херсона россияне обстреляли центр города, попав снарядом в многоквартирный дом.

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Дата публикации
Просмотры
410
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