"Сталевий кордон" поднял украинский флаг в серой зоне в Харьковской области (видео)

В населенном пункте Тополя на Харьковщине теперь развевается флаг Украины.

Пограничники подняли сине-желтое знамя в населенном пункте Тополя на Харьковщине.

Об этом говорится на видео бойцов "Стальной границы".

Они подняли украинский флаг в приграничном с Россией населенном пункте Тополя Харьковской области, который находится в серой зоне.

Напомним, в Киевской области после ракетной атаки кафиров уже известно о последствиях. Там повреждения получили 18 частных жилых домов.

А в первую годовщину освобождения Херсона россияне обстреляли центр города, попав снарядом в многоквартирный дом.

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