Стали более осторожны, анализируют: в Минобороны говорят об изменении тактики российских оккупантов

Российские оккупанты меняют тактику. Они стали осторожнее, начинают анализировать.

Об этом в интервью изданию "НВ" рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, когда оккупанты вторглись в Украину, у них заранее был разработан план и стратегия. Поэтому они отправили на захват Киева свои элитные военные подразделения, которые уничтожили ВСУ.

"Сейчас они уже действуют по ситуации, изучают и анализируют нашу тактику, ищут слабые места. В этой войне у россиян было и пока есть преимущество по количеству личного состава и вооружению, но мы изначально преобладали в стратегиях, уровне подготовки военных и интеллектуальном подходе. Поэтому у противника больше потерь, фактически это заслуга нашего высшего военного командования”, — рассказала Анна Маляр.

Также она подчеркнула, что нам не нужно недооценивать врага. Оккупанты подстроились под украинских военных, действуют схожим образом.

"Могу сказать, что россияне осторожнее, они начали определенные шаги планировать, не просто количеством берут, а выстраивают шахматную доску. Потому и война сейчас несколько иная, чем была в первые дни. Сейчас она перешла в формат этакого обмена ходами”, — добавила заместитель министра обороны.

Напомним, что мариупольцев депортируют во Владивосток и предлагают низкооплачиваемую работу.

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