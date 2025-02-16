Стали известны новые данные о потерях россиян на фронте

Оккупанты теряют и живую силу, и технику.

За прошедшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины 1730 солдат, 5 танков и 11 артиллерийских систем.

Об этом 16 февраля сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 858390 (+1730) человек

танков ‒ 10073 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 21011 (+84)

артиллерийских систем – 23185 (+11)

РСЗО – 1283

средства ПВО ‒ 1067

самолетов – 370

вертолетов – 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 25377 (+36)

крылатые ракеты ‒ 3063

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 37456 (+77)

специальная техника ‒ 3749 (+2)

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении фиксируется рост случаев, когда российские военные сами выводят из строя свою технику во избежание участия в боях.

Читайте также: