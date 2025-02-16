Стали известны новые данные о потерях россиян на фронте

Оккупанты теряют и живую силу, и технику.
За прошедшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины 1730 солдат, 5 танков и 11 артиллерийских систем.
Об этом 16 февраля сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 858390 (+1730) человек
- танков ‒ 10073 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 21011 (+84)
- артиллерийских систем – 23185 (+11)
- РСЗО – 1283
- средства ПВО ‒ 1067
- самолетов – 370
- вертолетов – 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 25377 (+36)
- крылатые ракеты ‒ 3063
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 37456 (+77)
- специальная техника ‒ 3749 (+2)
Ранее сообщалось, что на Покровском направлении фиксируется рост случаев, когда российские военные сами выводят из строя свою технику во избежание участия в боях.
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