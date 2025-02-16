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Стали известны новые данные о потерях россиян на фронте

Стали известны новые данные о потерях россиян на фронте

Российский солдат / Фото: Associated Press

Оккупанты теряют и живую силу, и технику.

За прошедшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины 1730 солдат, 5 танков и 11 артиллерийских систем.

Об этом 16 февраля сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 858390 (+1730) человек
  • танков ‒ 10073 (+5)
  • боевых бронированных машин ‒ 21011 (+84)
  • артиллерийских систем – 23185 (+11)
  • РСЗО – 1283
  • средства ПВО ‒ 1067
  • самолетов – 370
  • вертолетов – 331
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 25377 (+36)
  • крылатые ракеты ‒ 3063
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 37456 (+77)
  • специальная техника ‒ 3749 (+2)

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении фиксируется рост случаев, когда российские военные сами выводят из строя свою технику во избежание участия в боях.

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