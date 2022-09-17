Стали известны первые имена тех, кого россияне похоронили в могилах с номерами в Изюме

В первый день проведения эксгумации тел из более 400 могил в Изюме раскопали и отвезли на экспертизу тела 22 местных жителя, и братскую могилу военных ВСУ, в которой похоронили 17 воинов, говорится в ТСН.

Изюм был под ежедневными обстрелами 5 месяцев. С первых дней полномасштабной войны россияне обстреливали город из всех видов вооружения – танков, артиллерии, бомбили из самолетов.

По предварительным данным, около тысячи мирных жителей погибли за это время. Некоторые – на глазах у самых родных. Пытаясь найти хоть какое-нибудь укрытие от снарядов оккупантов, люди прятались в подвалах домов.

Но даже это не могло их спасти. В Изюме погибали целыми семьями. Так случилось и с семьей Столпаковых – Елена и Дмитрий вместе с двумя дочерьми, родители Елены – Александр и Татьяна Жихаревы с дочерью Марией тоже были там. Они жили в одном доме.

9 марта после очередного авиаудара в доме буквально исчез средний подъезд, силой удара его разрушило до основания. Именно под ним и был подвал. В этот день семья Столпаковых перестала выходить на связь.

Местные жители говорят, еще несколько дней спустя из-под руин слышали чей-то стон. Но разбирать завалы под залпы снарядов было невозможно.

Масштабы зверств россиян в Харьковской области весь мир узнал только после освобождения городов Вооруженными силами Украины. Среди полутысячи захороненных в лесу недалеко от Изюма — самодельные кресты с табличками всей семьи Столпаковых и Жихаревых. Их соседи, которым удалось выжить, вспоминают моменты гибели людей. «В их подъезде не было подвала и они были в соседнем подъезде по центру, куда пришелся сам удар. Там очень много было людей, они там все вместе были – от 40 до 60. Пока не увидела эти списки, я проверяла, когда была Елена в Сети – 7 марта в последний раз», – говорит соседка Юлия.

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