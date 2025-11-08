Стали известны подробности относительно "избиения" военнослужащего на Черниговщине во время транспортировки

Мобилизация / © ТСН.ua

Черниговский областной ТЦК и СП опроверг информацию, которая распространяется в сети о якобы противоправных действиях работников центра и травмировании военнообязанного.

Об этом говорится в официальном сообщении в соцсети Facebook.

По официальным данным, инцидент произошел из-за самовольных действий мужчины во время сопровождения к месту прохождения службы. Находясь в салоне микроавтобуса, он пытался выйти через боковую дверь во время движения, в результате чего получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

На место происшествия прибыли медики скорой помощи и наряд полиции. Работники ТЦК и СП оказали первую медицинскую помощь, сейчас пострадавший госпитализирован.

С целью выяснения всех обстоятельств начата служебная проверка, после завершения которой действиям всех участников будет дана правовая оценка.

Руководство ТЦК и СП призывает граждан критически относиться к непроверенным публикациям в сети и доверять только официальным источникам информации. Все противоправные действия со стороны военнослужащих решительно осуждаются, а центр всесторонне способствует проведению расследования.

