Стали известны подробности покушений на Владимира Зеленского

Кадыровцы готовились тщательно

План физической ликвидации Президента Украины Владимира Зеленского у Путина возник еще за несколько недель до объявления войны. Организовать убийство украинского лидера он поручил руководителю Чечни Рамзану Кадырову. В СМИ попали фрагменты переговоров между Кадыровым и руководителем операции Даниилом Мартыновым.

Об этом говорится в ТСН.

Элитные подразделения личной гвардии Кадырова готовятся к дерзкому теракту: убить Владимира Зеленского, по возможности — других должностных лиц и взять под контроль органы власти в Украине. Еще 3 февраля в Кремле встретились Владимир Путин и Рамзан Кадыров. В тот день Путин лично его инструктировал, утверждает источник в украинской разведке. В Грозном сформировали ударную группу. Организовать спецоперацию по уничтожению Зеленского Кадыров поручил своему приближенному – руководителю силового блока Даниилу Мартынову.

«Рамзан Ахматович, дорогой старший брат, у нас все хорошо. Только что вышел из доклада, где рассказывал обо всех моментах, которые нас ждут, когда мы пересечем границу... Мы расставили группу блокировки, где мы будем заходить, в какие здания мы будем заходить», — отчитывается наемник.

На фото зафиксирован один из командиров ударной группы — Магомед Тушаев. Кадыровский генерал, командир батальона Север. Второй батальон – Юг возглавлял Хуссейн Межидов. Эти двое должны были управлять боевой частью покушения, а Мартынов отвечал за планирование и общую организацию.

«Я планирую смотатся в Москву, хочу чтобы нам приготовили новые сим-карты чистые, украинские, на любой пожарный и спутниковые модемы, чтобы можно было выходить на связь через спутник», — слышно на перехваченном разговоре.

Кадыровцы пытались убить президента Зеленского

Первоначально базировались на территории Беларуси. Оттуда огромная колонна из кадыровцев и российских силовиков 24 февраля направилась в Киев. Уверяли, что «полторы тысячи лучших бойцов»:

- Переброска была осуществлена, колонна была мощнейшая. С нами двигались все приданые силы, это и ЗОБР и ОМОН. У нас колонна сегодня составляла более 500 единиц техники.

- Хвала Аллаху, что вы доехали нормально. Дай Аллах, чтобы "строительство" и "стройка" закончились успешно.

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О подготовке покушения на него и обезглавлении украинских властей Зеленский знал. Знали об этом и в США. Там Зеленскому предлагали приютить на своей территории. Однако он остался в Киеве. И каждый день записывает обращение из своего офиса в правительственном квартале.

В Украине колонна кадыровцев, обозначивших себя буквой V, поделилась. 26 февраля в районе аэропорта в Гостомеле под Киевом Вооруженные силы Украины уничтожили группировку, которой командовал Тушаев. Он был также убит. Хотя Кадыров отрицал это и признал гибель только двух чеченцев из своей гвардии. 27 февраля в городке Буча недалеко от столицы разгромили еще одну колонну бронетехники. А уже на следующий день – возле городка Макаров в 30-ти километрах от Киева горела третья. О судьбе командовавшего ею Хусейна Межидова точно неизвестно.

Кадыровцев уже ждали в Украине. Как рассказал секретарь СНБО, информацию и детали подготовки покушения на Зеленского передал Украине сотрудник ФСБ. Он узнал о ней благодаря путинской паранойе: поручив грязную работу Кадырову, Путин приставил к кадыровцам офицеров ФСБ – контролировать операцию. Один из офицеров российской спецслужбы слил информацию о ней Украине, потому что не одобряет войну.