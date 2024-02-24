Стали известны подробности уничтожения самолета А-50 РФ: кто совершил операцию и сколько таких судов осталось у Кремля

Уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 – еще один значительный успех украинских Воздушных сил, ведь количество таких воздушных судов в РФ можно пересчитать по пальцам одной руки.

Украинские военные 23 февраля сбили очередной российский самолет-шпион А-50. Это уже вторая такая утрата российской авиации за последнее время.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, к спецоперации по уничтожению российского самолета причастно Главное управление разведки Минобороны. Это была совместная работа ГУР, ВС и других составляющих сил обороны Украины.

"Сбитие таких мощных целей, это уже вторая такая цель, о которой могли только мечтать Воздушные силы еще год назад — это действительно знаковое событие для всего мира. Это действительно мощная спецоперация, как и другие, как и поражение объектов, в частности, в Крыму. Воздушные силы уже присоединялись к уничтожению штаба Черноморского флота, кораблей, подлодки крылатыми ракетами, поэтому это все — результат совместной работы Воздушных сил и других составляющих сил обороны Украины, в частности Главного управления разведки", — рассказал Игнат.

По его словам, успехи, которые сегодня есть, эта "дальняя рука", возможность доставать врага, где он этого абсолютно не ожидает, говорит о том, что противник будет иметь меньше возможностей на этом направлении, потеряв еще один модернизированный А-50 к версии "У" и обладал улучшенными характеристиками.

Какие задачи выполнял А-50

Игнат рассказал, что самолет А-50 — это летящий в воздухе радар, позволяющий ему видеть вглубь территории нашего государства, сканировать радиолокационную разведку, видеть все воздушные цели, летающие в радиусе 600 км, а также выявлять наши радиолокационные системы и средства противовоздушной обороны.

Ценная информация, которую он собирает, передается в реальном режиме времени на воздушный пункт управления, как Ил-22, а также на командные наземные пункты, и враг планирует удары, учитывая эту ценную информацию.

"Поэтому А-50 — очень ценная цель для нас. Не так много их в России осталось... Надо разведки смотреть. Говорил глава ГУР Кирилл Буданов, что было 8 самолетов до этого, из них не все рабочие, не все модернизированы, поэтому по пальцам одной руки их было", — добавил Игнат.