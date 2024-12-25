Стали известны последствия атаки РФ в Житомирской области (фото)

После вражеских обстрелов в Житомирской области возник пожар.

Сегодня ночью, 25 декабря, спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям оперативно ликвидировали пожар, возникший в результате вражеской атаки в Житомирском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В результате обстрела было повреждено деревянное заброшенное здание, а также загорелся сарай. Силами бойцов ГСЧС пожар удалось ликвидировать через 30 минут.

Благодаря быстрым и профессиональным действиям спасателей удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. К счастью, травмированных и погибших в результате инцидента нет.

Последствия вражеских обстрелов/ГСЧС

Последствия вражеских обстрелов/ГСЧС

ГСЧС призывает граждан быть осторожными и внимательными, следовать инструкциям во время воздушных тревог, а также сообщать о чрезвычайных событиях по номеру 101.

Напомним, 25 декабря в Украине ввели графики отключения электроэнергии из-за масштабных ракетных ударов, повредивших энергетическую инфраструктуру.

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