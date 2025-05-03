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Стали известны последствия массированного удара БпЛА по Харькову 2 мая – количество пострадавших растет
В результате атаки России в Харькове произошли пожары в Слободском, Основянском, Салтовском и Киевском районах.
Спасатели озвучили последствия массированного удара БпЛА по Харькову на 2 мая 2025 года.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.
В частности, в результате попадания и падения обломков зафиксировано 10 пожаров в разных районах города: Слободском, Основянском, Салтовском и Киевском. Горели частные и многоквартирные жилые дома, складские помещения, производственные объекты, транспортные средства и инфраструктура.
"На данный момент известно о 47 раненых в результате атаки БпЛА на Харьков. Медицинская помощь оказывается всем пострадавшим", - заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в сообщении в соцсетях.
Среди пострадавших – 1 ребенок в возрасте 11 лет.
Подразделения ГСЧС продолжают ликвидацию последствий и обследования мест попаданий. Информация уточняется.
Напомним, что вечером 2 мая 2025 года в Харькове прогремели мощные взрывы . Власти предупредили, что город находится под мощной атакой российских дронов.