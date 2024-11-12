Стали известны последствия повреждения дамбы Кураховского водохранилища

В результате повреждения дамбы Кураховского водохранилища подтоплений жилья не зафиксировано.

Об этом рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, на 16:00 12 ноября из Кураховского водохранилища вылилось 15 миллионов кубометров воды. Однако, к счастью, подтопления жилых домов не зафиксированы, а села на реке Волчьей не затоплены.

Местные власти продолжают мониторинг ситуации. В случае существенных изменений будут даны дополнительные сообщения.

Напомним, ранее командир отделения 24-го ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что российская армия взорвала Кураховскую дамбу в Донецкой области, и что подтоплено много сел в направлении села Богатырь. Также сообщалось, что есть угроза для жителей населенных пунктов на реке Волчья.

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