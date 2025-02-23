Стали известны последствия вражеской атаки на Одесскую область (фото)

Повреждено здание, но благодаря экстренным действиям спасателей огонь не распространился.
Вечером 22 февраля российские военные в очередной раз атаковали Одесскую область беспилотниками.
Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.
"Три человека пострадали из-за российской атаки БпЛА в Одесской области", — говорится в сообщении.
По информации спасателей, в результате обстрела повреждено здание, возник пожар. Благодаря оперативной реакции ГСЧС, возгорание было ликвидировано, и огонь не успел распространиться дальше.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 23 февраля Киевская область оказалась под ударами вражеских беспилотников. Жертв среди мирных жителей нет
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