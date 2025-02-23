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Стали известны последствия вражеской атаки на Одесскую область (фото)

Стали известны последствия вражеской атаки на Одесскую область (фото)

Последствия вражеской атаки на Одесщину 22 февраля / Фото: t.me/dsns_telegram

Повреждено здание, но благодаря экстренным действиям спасателей огонь не распространился.

Вечером 22 февраля российские военные в очередной раз атаковали Одесскую область беспилотниками.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

"Три человека пострадали из-за российской атаки БпЛА в Одесской области", — говорится в сообщении.

По информации спасателей, в результате обстрела повреждено здание, возник пожар. Благодаря оперативной реакции ГСЧС, возгорание было ликвидировано, и огонь не успел распространиться дальше.

Последствия вражеской атаки на Одесщину 22 февраля / ©
Последствия вражеской атаки на Одесщину 22 февраля
Последствия вражеской атаки на Одесщину 22 февраля / ©
Последствия вражеской атаки на Одесщину 22 февраля
Последствия вражеской атаки на Одесщину 22 февраля / ©
Последствия вражеской атаки на Одесщину 22 февраля

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 23 февраля Киевская область оказалась под ударами вражеских беспилотников. Жертв среди мирных жителей нет

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