«Стальной фронт» Ахметова передал Нацгвардии новую партию систем для радиоэлектронной защиты

Военные получили комплекты защищенной и радиоэлектронной защиты, средства траночной радиосвязи (портативные и бортовые станции), ретрансляторы для расширения покрытия, а также измерительное оборудование для диагностики сетей (анализаторы антенн и кабелей). Компания не разглашает модели и технические характеристики оборудования по соображениям безопасности. В то же время отмечает: совокупно — целостная система связи и защиты, которая держит подразделение «в сети» даже под мощным РЭБ противника, ускоряет цикл принятия решений и уменьшает потери.

"Наша задача - не просто передать технику, а дать решения, которые реально работают в поле. Эти комплекты усиливают защищенную связь, помогают противодействовать враждебному радиоэлектронному давлению и обеспечивают автономность подразделений там, где нет доступа к энергосетям. Это - об эффективности и жизни людей, которые ежедневно рискуют собой", - комментирует руководитель Офиса генерального директора.

Оборудование совмещает функции усиленной и защищенной связи, элементов радиоэлектронной защиты и энергообеспечения. Она способна работать в широком частотном диапазоне, обеспечивая устойчивый канал связи в зонах ведения боевых действий, где традиционные средства часто не работают. Благодаря мощным источникам питания эти системы могут работать длительно без подзарядки, что обеспечивает постоянную координацию между подразделениями.

"В современной войне стабильная связь - это такое же оружие, как и любой другой вид вооружения. Когда противник пытается "глушить" каналы, нарушать коммуникацию между подразделениями, именно такие системы дают нам возможность оставаться на связи и координировать действия без задержек. Предоставление этих систем - реальная помощь". – подчеркивает представитель подразделения Нацгвардии.

Передача осуществлена в рамках системной программы помощи, в рамках которой предприятия SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб Шахтер уже направили более 12,8 миллиарда гривен в поддержку Вооруженных сил Украины, ветеранов и гражданского населения.