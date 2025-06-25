«Стальной фронт» Ахметова укрепляет ПВО: Метинвест создает панцири для защиты ЗРК Patriot

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Защита состоит из каркаса из стали и бронированных пластин. Конструкция прикрывает сразу несколько важнейших узлов системы: станцию управления ЗРК, компаратор РЛС (Doghouse), генератор.

«В таких условиях войны каждая минута, когда работает ПВО, спасает жизнь. Наши защитные панцири созданы именно для этого – чтобы техника оставалась в строю даже под обстрелами», – комментирует Александр Мироненко, операционный директор Группы Метинвест.

С начала 2025 г. Метинвест начал системную работу над защитой для систем ПВО. Первые панцири были установлены на объектах ПВО еще весной, и с того времени конструкции постоянно совершенствуются.

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К изготовлению панциря привлекаются десятки специалистов: фрезеровщики, токари, сверлители, строгатели, электрогазосварщики, слесари по сборке металлоконструкций, кузнецы и маляры. Примечательно, что, учитывая безопасность, все производство для армии Метивест вынес за границы своих предприятий: это секретные площадки, местонахождение которых не разглашается.

"Стальной фронт Рината Ахметова" - это крупнейшая частная инициатива поддержки Вооруженных сил Украины. В рамках проекта компании Группы SCM производят и передают армии современные укрытия, защиту для техники, средства РЭБ, транспорт, дроны, фортификации и другое снаряжение, критически важное на фронте. В фокусе инициативы собственно производство решений, адаптированных к условиям войны.