"Стальной фронт Рината Ахметова": как украинская сталь становится щитом для Patriot, Abrams и подземных госпиталей

Сегодня украинская армия превращается в одну из самых технологичных в мире, где дроны и инновационные системы защиты заменяют классические методы ведения войны. Ключевую роль в этом процессе играет локальный производитель. По прогнозам, уже в 2026 году доля расходов государства на беспилотные системы может составить 75%, опережая даже расходы на боеприпасы.

Метинвест стал первым частным бизнесом, полностью перестроившим свои мощности на военные рельсы, создавая уникальные решения для защиты людей и техники.

Одним из важнейших достижений стала защита для систем, держащих украинское небо. "Мы фактически усилили Patriot – это управляющий модуль Patriot был забронирован нашей сталью. Также есть IRIS-T, который был усилен нашей защитой", – рассказывает Александр Мироненко, операционный директор Группы Метинвест.

Кроме ПВО металлурги обеспечивают защитными экранами и щитами широкий спектр бронетехники.

"Мы делаем укрытие от Abrams и до обычных БМП-1, БМП-2 советского образца".

Кроме брони, Метинвест в рамках инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" масштабирует производство подземных госпиталей и бункеров. В настоящее время продолжаются переговоры с профильными министерствами о расширении этой программы на всеукраинском уровне. "

"Мы шаг за шагом наращиваем объемы, и у нас выстраивается доверительное и прозрачное сотрудничество с государственными ведомствами, которое дает результат как для украинского бизнеса, так и для защиты наших людей", - подчеркнул Александр Мироненко.

Параллельно с тяжелой индустрией развивается и "технодесант" – специалисты, создающие симуляторы для обучения штурмовиков управлению наземными дронами и средства борьбы с враждебными FPV.