"Стальной фронт" Рината Ахметова передал 1-му корпусу НГУ "Азов" мобильную лабораторию

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Комплекс позволит ремонтным подразделениям работать непосредственно в полевых условиях и быстрее возвращать технику в строй. Это особенно важно для подразделений, выполняющих боевые задания на фронте, где исправность транспорта и бронетехники напрямую влияет на мобильность, логистику и эффективность работы военных.

Мобильная лаборатория создана на базе укрепленного цельносварного контейнера с термо- и шумоизоляцией. Она оснащена автономными инженерными системами, генератором мощностью 15 кВт, испытательными стендами, специальными инструментами и оборудованием для работы с топливными системами разных производителей. Также в комплекс входит мобильный ангар, позволяющий проводить работы независимо от погодных условий.

"Для фронта важна не только передача техники, но и возможность быстро возвращать ее в работу. Мобильная лаборатория для 1-го корпуса НГУ "Азов" дает ремонтным подразделениям больше автономности: диагностику и часть сложных работ можно проводить ближе к месту выполнения боевых задач. Это экономит время, уменьшает нагрузку на логистику, отмечает Руководитель проектного офиса Генерального директора Метинвеста.

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В 1 корпусе НГУ "Азов" отмечают, что такая помощь имеет практическое значение для ежедневной работы ремонтных подразделений.

"В боевых условиях техника работает на грани возможностей, и каждая неисправность может сорвать задачи. Такая лаборатория позволит нам быстрее выявлять проблемы с топливными системами, проводить тестирование и ремонт без долгой отправки машин в тыл. Для нас это означает меньше простоя техники и больше машин, которые могут выполнять работу там, где они нужны", - сказал военнослужащий.

С начала полномасштабного вторжения Метинвест в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова системно помогает Силам обороны Украины. Компания передает военным технику, дроны, средства связи, транспорт, инженерное оборудование, а также разрабатывает и производит собственные решения для фронта, в том числе стальные укрытия, командные пункты, противоминные тралы и защитные экраны для бронетехники.

Справка

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"Стальной фронт" Рината Ахметова – милитарная инициатива, в рамках которой бизнесы SCM, в частности Метинвест, системно поддерживают Силы обороны Украины. Помощь охватывает закупку необходимого оборудования и собственное производство решений для фронта: стальных укрытий, командных пунктов, защитных экранов для бронетехники, противоминных тралов и других изделий, созданных с учетом военных потребностей. Общая сумма помощи Рината Ахметова военным и гражданским украинцам за 4 года войны составляет 13,5 млрд грн.

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