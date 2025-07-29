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Передача включает в себя ключевые элементы так называемой FPV-инфраструктуры — станции управления дронами, ретрансляторы, видеоочки и инженерные модули для развертывания мобильных штабов.

"Тот, кто контролирует воздух в масштабах нескольких километров, контролирует и тактическую инициативу. Комплексы для управления дронами, поддерживаемые ретрансляторами, - это уже возможность посылать "птички" далеко за линию фронта", - отмечает Антон Гончарук, представитель инициативы "Стальной фронт".

Всего же на этот раз передано 11 наземных станций Partyphone, 16 ретрансляторов PUTA (из них 9 — с пультами TX16), 20 пар видеоочков Skyzone SKY04O PRO OLED, 10 модульных блиндажей Trompa, а также дополнительные элементы энергопитания, связи. мотоциклы.

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В 157-й называют помощь "своевременной и стратегически выверенной": "Наше подразделение сейчас активно формирует боевую архитектуру. И речь не только о технике - речь идет о способе мышления, в котором дрон - это не отдельная единица, а элемент сети. Благодаря этой передаче мы значительно быстрее переходим к этому уровню", - прокомментировал офицер штаба 15 .

Украина стремительно интегрирует FPV-дроны в свою тактику. Успешность такой стратегии в значительной степени зависит от управления, устойчивости сигнала и качества передачи видео, то есть от того, насколько хорошо организован наземный командный пункт. Передаваемые комплексы позволяют не только запускать дроны на большую дистанцию, но и эффективнее избегать влияния вражеских средств РЭБ, а модульные укрытия позволяют безопасно развернуть FPV-штаб непосредственно в зоне боевых действий.

Общая сумма поддержки 157-й ОМБр от "Стального фронта" уже достигла почти 100 млн грн.

Справка:

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"Стальной фронт" - инициатива Рината Ахметова, созданная в первые недели полномасштабного вторжения. Ее цель - обеспечить украинскую армию средствами защиты, разведки, связи и инженерного укрепления. фортификации, снабжение техники, направленной на защиту и безопасность воинов.