Стальной фронт Рината Ахметова передал 157-й бригаде помощь на 120 млн грн

Пять наземных роботизированных комплексов «Термит», 40 дронов с оптоволоконным управлением, 10 сеткометов для борьбы с вражескими беспилотниками, станции управления и электроника, ноутбуки, ручной и электроинструмент, а также запчасти для ремонта автомобилей – это очередная партия помощи, приехавшая в 1-й.

Оптоволоконные дроны невозможно заглушить средствами РЭБ, поэтому такие системы используются для штурмовых и саперных задач вблизи столкновения.

«Оптоволоконные дроны – это настоящий перелом в тактике: во-первых, их практически невозможно обезвредить средствами РЭБ, потому что управление и видео идут по кабелю, а не по эфиру. Во-вторых, они дают качественную картинку в реальном времени – тепловизор, HD-видео, стабильная передача без помех. Это значит, что можно подойти поближе к цели, точно отработать разведку или саперные задачи и вернуть людей в безопасность. Для нас это не просто дрон — инструмент, снижающий риски и повышающий скорость принятия решений на фронте», – объясняют в бригаде.

НРК "Термит" обеспечивают разведку, позволяют выполнять логистические задачи без риска для личного состава. Кроме того, ими можно делать даже эвакуацию. А сеткометы помогают перехватывать вражеские FPV-дроны на подлете к позициям. По словам представителей «Стального фронта», главная цель таких поставок — повысить автономность подразделений и уменьшить риски для военных:

«Мы стремимся, чтобы каждое подразделение имело не просто технику, а реально работающие на фронте решения. Оптоволоконные дроны и комплексы Термит — это пример технологий, которые спасают жизнь и дают военным уверенность даже в самых сложных условиях», — отметил представитель инициативы Антон Гончарук.

Напомним, "Стальной фронт" Рината Ахметова - это масштабная программа помощи Вооруженным силам Украины, которую реализуют предприятия группы SCM.