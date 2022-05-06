"Стало бы очередной большой потерей": Пентагон не может подтвердить подбитие судна РФ "Адмирал Макаров"

"Стало бы очередной большой потерей": Пентагон не может подтвердить подбитие судна РФ "Адмирал Макаров"

В Министерстве обороны США пока не могут подтвердить подбитие украинскими войсками российского фрегата "Адмирал Макаров" в Черном море. Не может подтвердить такую информацию и советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Так, журналисты попросили Пентагон подтвердить или опровергнуть вероятное попадание ВСУ ракетами "Нептун" во фрегат "Адмирал Макаров". Официальный представитель ведомства Джон Кирби прокомментировал ситуацию.

Об этом пишет CNN.

"Мы мониторим данные в течение целого дня, и у нас нет информации, подтвердившей эти сообщения. Если это правда, то атака на "Адмирал Макаров" стала бы очередной большой потерей России в войне против Украины на море после потопления крейсера "Москва" в прошлом месяце", – рассказал представитель Пентагона.

Добавим, что Арестович тоже не подтвердил информацию о подбитии судна "Академик Макаров".

"На данный момент достоверной информации о том, что кого-то побили или не подбили, нет у украинской официальной власти. Она продолжает уточняться", – сказал он.

Арестович отметил, что он пока не готов говорить "да" или "нет".

Также спикер президента России Дмитрий Песков не смог подтвердить или опровергнуть информацию о подбитии фрегата "Адмирал Макаров", пишут российские средства массовой пропаганды.

В то же время, турецкие СМИ опубликовали кадры пожара на, вероятно, российском судне.

Turkish media publish footage that allegedly depicts Admiral Makarov frigate после того, как он был украинский Neptune missile... pic.twitter.com/nl9RnbjRvM — Anonymous Operations (@AnonOpsSE) May 6, 2022

Напомним, 6 мая днем СМИ сообщили, что у острова Змеиный горит российский военный фрегат проекта 11356Р типа "Буревестник". Вероятно, речь идет о корабле "Адмирал Макаров".

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