Стало известно, чем россияне перевозят дроны-камикадзе и куда перебросили инструкторов из Ирана

Россияне перевозят дроны-камикадзе на КамАЗах или УРАЛах.

Инструкторы из Ирана помогают россиянам запускать дроны-камикадзе из временно оккупированных Крыма и Херсона.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ в Facebook.

На временно оккупированных территориях Херсонской области заметили 20 иранских инструкторов, помогающих российским военным запускать дроны-камикадзе Shahed-136 из незаконно аннексированного Крыма. Выяснилось, что они инструкторы находятся в оккупированном Крыму на полигоне "Чауда", военном аэродроме Кировского и вблизи мыса Тарханкут.

Оказалось также, что дроны-камикадзе иранского производства россияне перевозят на КамАЗах или УРАЛах.

"Возможно также использование гражданского транспорта, грузовые авто для перевозки морских контейнеров", – говорится в сообщении.

Атаки дронами украинских городов

В последнее время, кроме ракетных ударов, Россия начала активно применять для атак дроны-камикадзе иранского производства. Ими оккупанты бьют по объектам инфраструктуры, а также по домам мирных людей.

Американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что Российская Федерация, предположительно, заключила контракт с Ираном по закупке беспилотников Arash-2. Впрочем, по мнению аналитиков, вряд ли российские военные будут использовать Arash-2 более эффективно, чем Shahed-136.

Также президент Украины Владимир Зеленский 11 октября сообщил, что, по его данным, Россия заказала у Ирана 2,4 тыс. беспилотников-камикадзе "Шахид".

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что Россия начала применять в Украине новую разновидность дрона, зафиксированную вблизи Киева. По его словам, этот дрон был меньшего размера и имел меньшую боевую часть, она была примерно 15 кг.

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