Стало известно, чем СБУ уничтожила стратегические самолеты РФ – Defene Express

FPV-дрон "Оса". / © Defense Express

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Атака Службы безопасности Украины на стратегические российские самолеты Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160 в глубоком тылу РФ была, по предварительным оценкам, осуществлена FPV-дронами "Оса" от украинской компании First Contact.

Об этом рассказывает Defense Express.

Именно эти дроны, как видно из обнародованных кадров подготовки спецоперации, транспортировались в "уликах" - специальных контейнерах, замаскированных под элементы гражданской застройки. Их доставляли под российские аэродромы грузовиками и уже на территории РФ проводили окончательную подготовку к удару.

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"Оса" имеет характерную закрытую массивную раму, в которой скрыты все кабели и электроника. Такая конструкция обеспечивает дрону повышенную прочность и устойчивость к ударам и неблагоприятным условиям транспортировки. В то же время другие производители используют легкие "скелетообразные" конструкции с открытыми проводами, которые более уязвимы к механическим повреждениям.

Для этой спецоперации FPV-дроны были оборудованы полозьями, которые, вероятно, могли содержать зажигательную смесь. Такая конструкция позволила запуск дронов при любых погодных условиях, что имело решающее значение для успеха атаки.

По характеристикам Оса способна нести до 3,3 кг боевой нагрузки, находится в воздухе до 15 минут и разгоняется до 150 км/ч, что позволяет точно поражать цели даже во время сильного ветра.

Отдельные источники утверждают, что дроны имели встроенные элементы искусственного интеллекта для выявления и наведения на уязвимые части самолетов. Еще в январе 2024 года First Contact проводила испытания БПЛА с такими возможностями, так что на момент операции могла уже иметь полноценное решение.

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СБУ оценила потери России в результате операции "Паутина" в 7 миллиардов долларов. Уничтожены или выведены из строя 34% стратегических носителей крылатых ракет, в том числе на авиабазах "Оленья", "Белая" и других.

По данным Defense Express, источники подтвердили высокую вероятность, что именно "Оса" от First Contact была основным оружием этой высокоточной атаки.

Напомним, в воскресенье, 1 июня, была совершена атака на стратегические аэродромы в нескольких регионах в глубине России с помощью беспилотников, вылетавших прямо из фур, припаркованных у заправок. Дронами-камикадзе поражено более 40 российских самолетов (это 34% носителей стратегических ракет — ред.) на аэродромах базирования или примерно 40 самолетов на четырех аэродромах. Среди потерь россиян разведывательный самолет-наводчик А-50 и стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22 М3. Впервые украинские дроны нанесли удар по территории Сибири.