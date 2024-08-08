Стало известно, что было уничтожено в результате взрывов у аэродрома "Октябрьское" в Крыму

В Крыму после взрывов у аэродрома "Октябрьское" сдетонировал склад с боеприпасами.

В результате пожара, вспыхнувшего 6 августа у аэродрома "Октябрьское" в оккупированном Крыму, сгорел российский склад боеприпасов.

Об этом пишет российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источник в экстренных службах РФ.

Отмечается, что горящие боеприпасы детонировали, а их фрагменты разлетались по соседним селам – Звездному, Ленинскому и Андреевке. Падали обломки и рядом с жилыми домами.

Есть ли там пострадавшие, неизвестно. Оккупанты, называющие себя "местной властью", ситуацию не комментировали. Точные причины пожара также не известны.

Из-за пожара на складе россиянам пришлось перекрывать движение на железной дороге от станции "Джанкой" до станции "Симферополь".

Напомним, во вторник, 6 августа, на территории временно оккупированного Крыма, в районе аэродрома "Октябрьское", произошла серия мощных взрывов, сопровождавшихся пожаром.

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