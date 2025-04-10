ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Время на прочтение
1 мин

Стало известно, что происходит на Новопавлесском направлении — военный обозреватель

Основная борьба еще впереди.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Украинские военные

Украинские военные / © facebook.com/GeneralStaff.ua

Новопавловское направление: оккупант форсировал Мокри Ялы и обходит Веселое с другой стороны.

Об этом 10 апреля сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников .

Из Днепроэнергии и Раздольного есть движение на Одрадне.

Сейчас Днепроэнергия постепенно превращается в хаб для накопления пехоты и продолжения атак врага.

За Бурлацкое, Привольное и Новоселку бои уже за окраинами фактически, оккупанты контролируют большие части всех трех поселков.

Но основная борьба еще впереди. Линия Комар-Вольное Поле станет местом адских боев уже скоро.

Напомним, что ранее РФ бросила в атаку 40 мотоциклов в Новопавловском направлении.

Связанные темы

Дата публикации
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie