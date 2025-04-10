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Стало известно, что происходит на Новопавлесском направлении — военный обозреватель
Основная борьба еще впереди.
Новопавловское направление: оккупант форсировал Мокри Ялы и обходит Веселое с другой стороны.
Об этом 10 апреля сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников .
Из Днепроэнергии и Раздольного есть движение на Одрадне.
Сейчас Днепроэнергия постепенно превращается в хаб для накопления пехоты и продолжения атак врага.
За Бурлацкое, Привольное и Новоселку бои уже за окраинами фактически, оккупанты контролируют большие части всех трех поселков.
Но основная борьба еще впереди. Линия Комар-Вольное Поле станет местом адских боев уже скоро.
Напомним, что ранее РФ бросила в атаку 40 мотоциклов в Новопавловском направлении.