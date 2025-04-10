Стало известно, что происходит на Новопавлесском направлении — военный обозреватель

Украинские военные / © facebook.com/GeneralStaff.ua

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Новопавловское направление: оккупант форсировал Мокри Ялы и обходит Веселое с другой стороны.

Об этом 10 апреля сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников .

Из Днепроэнергии и Раздольного есть движение на Одрадне.

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Сейчас Днепроэнергия постепенно превращается в хаб для накопления пехоты и продолжения атак врага.

За Бурлацкое, Привольное и Новоселку бои уже за окраинами фактически, оккупанты контролируют большие части всех трех поселков.

Но основная борьба еще впереди. Линия Комар-Вольное Поле станет местом адских боев уже скоро.

Напомним, что ранее РФ бросила в атаку 40 мотоциклов в Новопавловском направлении.