Стало известно, что Россия способна произвести или отремонтировать 100-150 танков в месяц

В месяц Россия может сделать или отремонтировать около 100-150 танков, и это гораздо больше, чем может сделать Европа.

Об этом заявил на завершающем мероприятии Рижского форума безопасности госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гаррисонс, пишет Delfi со ссылкой на агентство LETA.

По словам Гарриссонса, если посмотреть в историю, ясно видно, что побеждает та сторона, которая способна обеспечить большую эффективность военной техники и оружия. Также должна быть продумана логистика, чтобы сети снабжения работали быстро и точно.

"Мы можем увеличить количество солдат, но нам нужно и оружие, танки и другие вещи, которые пока некому сделать в таком количестве, чтобы обеспечить имеющиеся потребности", — сказал Гаррисонс, добавив, что для победы необходима военная индустриальная база, которую Европейский Союз может увеличить.

Элина Эгле, глава правления Латвийской федерации индустрии обороны и безопасности отметила, что страны Европы по-прежнему разделены на две части. Одна часть стран считает и говорит, что они фактически находятся в состоянии войны, считая, что нужно действовать быстрее, а другая предпочитает фактически не говорить о войне в Украине и ситуации с безопасностью в регионе, поэтому необходимо продолжать переговоры и говорить об этих проблемы.

Институт внешней политики Латвии уже пятый год организует Рижский форум безопасности, объединяя экспертов международного уровня в области безопасности, политики, технологий, образования и обороны.

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Напомним, воины ВСУ рассказали о 12-часовом бое и как им помог "Усик".

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