Стало известно, где и когда похоронят легендарного воина "Да Винчи"

Прощание с "Да Винчи" проведут в его селе Бовшев.

Прощание с легендарным воином, Героем Украины Дмитрием Коцюбайло "Да Винчи" состоится 9 марта в его родном селе на Ивно-Франковщине. Похоронят Героя 10 марта в Киеве.

Об этом сообщил брат воина Вадим Коцюбайло.

Прощание с командиром батальона "Волки Да Винчи" состоится в четверг, 9 марта, в селе Бовшев.

Место прощания с "Да Винчи" – дом культуры и местная церковь. Похороны военного Дмитрия Коцюбайло пройдут в Киеве.

"Прощание с нашим Легендарным Дмитрием Коцюбайло, другом Да Винчи, сыном, любимым, родным, братом, побратимом завтра на родном земле — с. Бовшев 09.03.2023 в 12:00 в доме культуры, после в Церкви. Столицы Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, 7 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на войне против оккупантов погиб легендарный боец Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи".

Как стало известно, "Да Винчи" погиб под Бахмутом во время вражеских обстрелов. Известные военные фотографы рассказали, что стали свидетелями обстрела, в результате которого погиб Дмитрий Коцюбайло:

"Это произошло у нас на глазах. Обстрел. Ты сказал нам остаться в укрытии. Взрывы, много взрывов. Через минуту крики: Медика! медика! Да Винчи! Мы до последнего верили. Мы до последнего молились. Ты был самым смелым, самым отчаянным". из всех, кого мы знали. Ты казался бессмертным. До конца дней мы будем гордиться, что знали тебя. Герои не умирают".

К слову, 1 декабря 2021 Дмитрий Коцюбайло получил звание героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда"

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