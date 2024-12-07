Стало известно, где продвинулись российские оккупанты — Deep State (карта)

Cитуация вокруг поселка Великая Новоселка Волновахского района Донецкой области продолжает обостряться.

Об этом сообщили аналитики мониторингового канала Deep State.

"Недавно враг оккупировал село Благодатное, чем буквально выровнял восточную часть Великой Новоселки (ВН) вплоть до Раздольного. Первые попытки залететь в Новый Комар, где проходит последняя логистика в ВН хоть и имели успех, но ненадолго, поскольку Силы обороны провели зачистку оттуда оккупантов. Но штурмы наэтом не прекращаются и небольшие группы пехоты все же пытаются подбираться к селу", — говорится в сообщении.

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Подобравшись к восточным окрестностям Великой Новоселки, противник, по данным Deep State, начал активизацию южнее поселка, а именно с места, где начинал — Времевский выступ. Макаровка, которая по сей день остается под контролем украинских военных. Лобовые атаки пехотой, часто на мотоциклах, были безуспешными, поэтому они принялись заходить селу в тыл и перерезать горизонтально, через Благодатное, выступ. Потеря Сторожевого станет ключом оккупации Макаровки, но надеемся, командование примет все необходимые решения, которые соответствуют обстановке.

"Сегодня активность врага фиксировалась между Ровнополем и Макаровкой, а местами уже за Макаровкой к западу от села. В штурмовых действиях принимали участие как пехота, так и техника. Силы Обороны, в свою очередь, делали все возможное, чтобы не дать врагу продвинуться и осуществляли поражение, где успешно уничтожали технику. Но давление не прекращается и как оно закончится — неизвестно. Южная часть Великой Новоселки это очередное направление на поселок, откуда кацапы смогут совершать штурм", — сообщили аналитики.

Стоит отметить, что на уже занятой местности прямо возле Великой Новоселки московиты берутся окапываться, строить передовые инженерно-фортификационные сооружения и закрепляться.

Напомним, как заявил военнослужащий 109-го батальона ВСУ Егор Фирсов, Украина может потерять еще пять городов в Донецкой области.

Бойцы 48 ОШБ вытеснили врага из села Новый Комар в Донецкой области – DeepState

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