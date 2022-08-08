Стало известно имя активиста, за которым охотилась задержанная сотрудниками СБУ ДРГ

По данным источников ТСН.ua, киллеры из спецслужб РФ охотились на ветерана полка "Азов".

Стало известно имя активиста, за которым охотилась задержанная сотрудниками СБУ диверсионно-разведывательная группа.

По данным источников ТСН.ua, киллеры из спецслужб РФ охотились на ветерана полка "Азов".

"По нашим данным, речь идет о Боцмане, Коротких (Сергей Коротких, ветеран полка "Азов" – ред.)", – сообщил нам информированный источник в одной из спецслужб.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности предотвратила серию заказных убийств представителей высшего военно-политического руководства и общественных деятелей Украины. Злоумышленники занимались подготовкой к физической ликвидации министра обороны Алексея Резникова и руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, а также известного украинского активиста. В результате многоэтапной спецоперации обезврежена диверсионно-разведывательная группа главного управления Генштаба из РФ (более известного как ГРУ).

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