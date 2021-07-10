Стало известно имя украинского воина, который погиб в результате боевых действий

Боец получил смертельное снайперское ранения возле города Золотое Луганской области.

9 июля 2021, во время выполнения боевого задания близ населенного пункта Золотое погиб — старший солдат Яськив Владимир Богданович.

Имя погибшего назвала пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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Боец как раз был на дежурстве и вел наблюдение за противником, когда оккупанты начали массированный обстрел из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, противотанковых управляемых ракет и минометов 82-го калибра. "Врагу был предоставлен адекватный ответ из разрешенных средств вооружения для подавления огневых точек противника. Но при смене позиции старшим солдатом Яськива произошло непоправимое ... вражеский снайпер смертельно ранил Владимира. Характер ранения оказался несовместимым с жизнью", — отметили в бригаде.

Известно, что военный проходил службу в ОМБ уже полтора года. "Собратья и командование подразделения вспоминают его как порядочного, смелого, трудолюбивого и квалифицированного военнослужащего, что всегда проявлял разумную инициативу и был надежной поддержкой для своих командиров", — добавляют в пресс-службе.

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Владимир Богданович Яськив родился 29 июля 1977 года и был родом из поселка Большие Бирки на Тернопольщине. Вскоре должен был отмечать свое 44-летие.

"Он навсегда останется в нашей памяти, как герой, отдал свою жизнь за наше государство, за свободную и независимую Украину. Вечная память тебе, Воин!", — добавили собратья.

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