Стало известно из-за чего остановили бронирование: кто отдал приказ и что известно

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек, правительство до 15 ноября 2024 приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.

Об этом говорится в документе по решению правительства по итогам совещания.

Текст документа опубликовало издание The Page. Его подлинность и принятие подтвердили источники в правительстве.

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"Президент был на совещании. Возмущался, что забронировали 1,5 миллиона", – объяснил собеседник "Экономической правды" причину принятия соответствующего решения.

До 15 ноября планируется провести аудит решений по определению критически важных предприятий и организаций, а Минэкономики должно проанализировать результаты и до 20 ноября проинформировать Кабинет Министров.

Минэкономики вместе с Минобороны должны подготовить и презентовать правительству проект, в котором, в частности, предусмотрена разработка решения по проверке обоснованности бронирования военнообязанных и возможной отмене отсрочки от призыва в случае выявления необоснованных случаев.

"Остановка до 15 ноября 2024 года действия положений Критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики", — говорится в документе.

Центральным органам исполнительной власти, областным администрациям и другим государственным органам рекомендовано воздержаться от принятия решений об определении таких предприятий до урегулирования этого вопроса.

Напомним, Кабмин ввел новую норму по бронированию работников госорганов.

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