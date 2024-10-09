Стало известно из-за чего остановили бронирование: кто отдал приказ и что известно

Кабмин поставил бронирование работников на паузу.
Президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек, правительство до 15 ноября 2024 приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.
Об этом говорится в документе по решению правительства по итогам совещания.
Текст документа опубликовало издание The Page. Его подлинность и принятие подтвердили источники в правительстве.
"Президент был на совещании. Возмущался, что забронировали 1,5 миллиона", – объяснил собеседник "Экономической правды" причину принятия соответствующего решения.
До 15 ноября планируется провести аудит решений по определению критически важных предприятий и организаций, а Минэкономики должно проанализировать результаты и до 20 ноября проинформировать Кабинет Министров.
Минэкономики вместе с Минобороны должны подготовить и презентовать правительству проект, в котором, в частности, предусмотрена разработка решения по проверке обоснованности бронирования военнообязанных и возможной отмене отсрочки от призыва в случае выявления необоснованных случаев.
"Остановка до 15 ноября 2024 года действия положений Критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики", — говорится в документе.
Центральным органам исполнительной власти, областным администрациям и другим государственным органам рекомендовано воздержаться от принятия решений об определении таких предприятий до урегулирования этого вопроса.
Напомним, Кабмин ввел новую норму по бронированию работников госорганов.
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