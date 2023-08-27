Стало известно, как подозреваемый в терроризме в Украине россиянин Петровский въехал в Финляндию

Любопытно, что супруга Петровского получила должность в одном из финских институтов прикладных наук. Она и ее муж неонацист Ян Петровский хотят, чтобы их трое детей получили скандинавское образование.

Один из лидеров неонацистской группировки "Русич" россиянин Ян Петровский, подозреваемый в террористических преступлениях в Украине, пересек границу Финляндии благодаря новому имени.

Об этом сообщает Yle.

Петровский получил документы по имени Воислав Торден, поскольку под своим настоящим именем он ранее был включен в списки санкций западных стран.

Мужчина пересек границу Финляндии на автомобиле через МАПП Ваалимаа 19 июля в сопровождении жены и троих детей. Его жена должна преподавать в одном из финских университетов прикладных наук.

Адвокат мужа Наталья Мальгина сообщила, что Торден хотел, чтобы его дети получили скандинавское образование.

Торден был задержан по подозрению в иммиграционных преступлениях в вестибюле аэропорта Хельсинки-Вантаа 20 июля. Семья направлялась в Ниццу (Франция), чтобы навестить родственников.

Добавим, что Петровский является одним из лидеров неонацистской военной группировки ДШРГ "Русич".

Украина уже запросила экстрадицию Яна Петровского за преступления, совершенные в 2014-2015 годах в Луганске и Донецке. Он с 2015 года находится в розыске по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

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