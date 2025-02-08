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Стало известно, как украинские военные противодействуют российским КАБам

Стало известно, как украинские военные противодействуют российским КАБам

оккупанты почти каждый день сбрасывают КАБы по городам Украины / Фото: Associated Press

Украинские военные смогли сбить российский КАБ с помощью специальных ракет с радиолокационной системой наведения.

Украинским военным удалось успешно уничтожить российский КАБ 6 февраля во время атаки на Запорожье. Не исключено, что для этого могли использоваться зенитные установки.

Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, пишет 24 канал.

Он объяснил, что сбить КАБ зенитной установкой возможно, но только в том случае, если бомба будет пролетать непосредственно над установкой из-за ее ограниченного радиуса действия.

"Придется заградительной стрельбой останавливать авиационную бомбу, но практически все обломки упадут на зенитку", – рассказал эксперт.

По его словам, силы обороны могли найти способ противодействия КАБам через радиоэлектронную борьбу, используя мощные РЭБы для прерывания связи бомбы. Также КАБ можно сбить любой ракетой с радиолокационной системой наводки.

Военный рассказал, что хотя такая опция существует, она пока не масштабирована. Полковник ВСУ в запасе отметил, что для сбития КАБа использовали другой подход: нашли более дешевые механизмы для запуска ракет с системой наведения, что усложнило россиянам определение их расположения для противодействия.

Напомним, в ночь на 7 февраля российские войска совершили массированную атаку по Украине, использовав 112 ударных дронов "Shahed" и беспилотников-имитаторов. Подразделения противовоздушной обороны успешно уничтожили 81 цель противника.

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