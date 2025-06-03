Стало известно, какая сейчас ситуация в Сумах на месте атаки

Последствия обстрела Сум

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Утром российские войска совершили очередную атаку по приграничным населенным пунктам Сумщины, нанеся удары из реактивных систем залпового огня. О ситуации с места событий рассказал журналист, который находится возле одного из объектов, пострадавших от прилета.

Об этом рассказал глава Сумского «Добробата» Алексей Клюев в эфире КИЕВ24

«Да, я нахожусь возле того дома как раз, куда попал вражеский снаряд в клумбу, но он вызвал значительные разрушения. Здесь в радиусе выбито очень много окон, сотни окон выбиты обломками, взрывной волной, повреждены фасады, повреждены машины. Это одна из локаций, одна из четырех или пяти локаций, куда сегодня утром эти нелюди запустили РСЗО и, к сожалению, убили мирных, исключительно мирное население пострадало в результате этих ударов», — рассказал он.

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Он отметил, что этот удар — лишь один из по меньшей мере четырех или пяти обстрелов, которые были осуществлены по гражданским объектам. Журналист подчеркнул, что на этот раз пострадали исключительно мирные жители:

По его словам, в больницах сейчас находится не менее 25 пострадавших, некоторые из них — в крайне тяжелом состоянии:

«За жизнь еще 25 человек борются врачи, они сейчас в больницах находятся, есть люди в крайне тяжелом состоянии, им оказывается сейчас помощь. На локациях развернуты оперативные штабы, работает коммунальная техника, работают работники ГСЧС, волонтерские организации. Организованно закрываем оконные блоки, организовано питание, поэтому очень оперативно работаем сейчас», — рассказал он.

На местах прилетов уже работают оперативные штабы, спасатели, коммунальные службы и волонтеры. Людям помогают закрыть выбитые окна и организовывают питание:

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«Работает коммунальная техника, работники ГСЧС, волонтерские организации. Организованно закрываем оконные блоки, организовано питание, поэтому очень оперативно работаем сейчас», — добавил он.

Отдельно пострадало и медицинское учреждение. Несмотря на повреждения фасада и выбитые стекла, несущие конструкции здания остались целыми:

«Относительно больничного учреждения, которое тоже оказалось под ударом… Насколько серьезные разрушения? Не такой уж силы эти взрывы были, чтобы разрушать строительные конструкции, но достаточно сильно, чтобы побивать окна. Поэтому аварийных конструкций пока нет», — сказал Клюев.

Клюев также сообщил, что на некоторых участках снаряды не разорвались — они застряли в кровлях домов. Там уже поработали взрывотехники:

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«Были локации, где вражеские снаряды не разорвались, они вставляли в строительные конструкции, в конструкции покрытия, там работали взрывотехники», — отметил он.

Напоследок он обратил внимание на проблему времени реакции: сигнал тревоги прозвучал, но жители просто не успели спрятаться:

«Было предупреждение о скоростной цели над Сумами, но очень короткое время подлета в СЗВ — буквально считанные секунды, до одной минуты. Поэтому быстро отреагировать на эти прилеты, к сожалению, у местного населения не получается», — сказал Клюев.

Напомним, ранее мы писали о том, во вторник, 3 июня, армия РФ ударила по городу Сумы. Около 25 человек пострадали в результате российской атаки. Погибло 4 человека.

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