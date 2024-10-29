Стало известно, какая ситуация на южном направлении фронта

На юге Украины противник воспользовался уязвимыми участками украинской обороны.

Об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

Згурец объяснил, что продвижение противника на юге произошло из-за того, что военное руководство было осведомлено об угрозе, однако участки обороны содержали бригады терробороны, уступающие штатным бригадам по мощности и подготовке. Противник воспользовался этими слабыми местами в обороне, что позволило ему добиться успеха.

Он отметил, что генерал Сырский 28 октября посетил позиции Вооруженных сил Украины в Запорожской области.

По его словам, много видео уничтожения вражеской техники украинскими бригадами, но ситуация на южном направлении ухудшилась. Он надеется, что военное руководство найдет эффективные решения против традиционных российских тактик, в частности, учитывая преимущество врага в живой силе и технике, охват флангов и обнаружение слабых мест для продвижения.

Напомним, командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко сообщал, что армия РФ пытается закрепиться на левом берегу реки Оскол в Харьковской области и стремится расширить плацдарм.

Читайте также: