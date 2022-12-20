Стало известно, какая ситуация со светом во Львовской области

Во Львовской области, как и в других регионах Украины, из-за регулярных массированных обстрелов РФ наблюдается сложная ситуация с электроснабжением.

Об этом сообщает глава ОВА Максим Козицкий.

По его словам, сейчас 50% потребителей Львовской области могут одновременно пользоваться электроэнергией.

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"На сегодняшний день лимиты, которые доказал диспетчер энергосистемы, покрывают около 50% от потребностей области. То есть, одновременно пользоваться электроэнергией могут не более половины потребителей Львовщины", — пишет глава ОВА.

Он также добавил, что полиция области за сутки проработала 1336 обращений по подозрительным людям и объектам.

Кроме того, Козицкий предупредил о мошенниках, которые посылают письма с просьбой "пожертвовать средства на ВСУ", но на самом деле они выманивают средства.

"На этот раз от имени председателя Дрогобычской РВА Степана Кулиняка. Это неправдивая информация, собрания от Львовского ОВА или районных РВА никто не проводит", — подчеркнул Козицкий.

Напомним, Киев из-за массированных регулярных обстрелов РФ получает лимитированный объем электроснабжения. В столице по состоянию на утро 20 декабря снова действуют аварийные отключения света.

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