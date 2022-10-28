Стало известно, какие именно ракеты заканчиваются в России, а каких еще предостаточно

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в России заканчиваются ракеты "Искандер", но у нее в достаточном количестве есть ракеты Х-22 и С-300.

Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Ракеты "Искандер" – в очень серьезном дефиците, НП-запас (неприкосновенный запас – ред.) они уже исчерпывают, исчерпали собственно. Поэтому баллистические ракеты пытаются получить у Ирана", – пояснил Игнат.

Он также проинформировал о ситуации с другими российскими ракетами.

"У них есть Х-22 в достаточном количестве. Непонятно, какое состояние ракет и насколько точно они будут лететь. И плюс не будем забывать, что ракет С-300 у них тысячи. РФ является производителем тех ракет, и много на складах осталось. Это зенитные ракеты, такие как и у нас на вооружении", – рассказал представитель ВС ВСУ.

Он подчеркнул, что украинцам не стоит расслабляться, ведь российские оккупанты целенаправленно уничтожают энергетическую инфраструктуру Украины, то есть ракетные атаки возможны в любое время.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов призвал не считать количество российских ракет, а искать способы защиты от них. Летом у россиян было около 3500 ракет, сколько сейчас – неизвестно.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в России заканчиваются артиллерийские снаряды, так что ситуация на фронте складывается не в ее пользу.

Отметим, что боеспособность российской армии может ощутимо снизиться из-за отсутствия ракет, артиллерийских боеприпасов или нехватки артиллерии, прогнозирует Жданов.

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