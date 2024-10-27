Стало известно, какие подразделения армии КНДР наиболее интересны России

Спецназовцы из КНДР могут повлиять на ход войны в Украине.

КНДР очень мощная закрытая страна, есть армия, которая, видимо, заинтересует многие государства, но есть войска, которые наиболее интересны для России.

Об этом рассказал в эфире Еспресо военный эксперт Владислав Селезнев и почему РФ делает ставку на войска КНДР.

"Стоит отметить, что инженерно-технические подразделения армии КНДР едва ли не лучшие в мире. Вся территория КНДР очень обильно усыпана фортификациями и оборонными сооружениями. Поэтому, действительно специалисты инженерно-технического профиля за много лет имеют немало опыта для строительства эффективных фортификаций", — сказал он.

Эксперт отметил, что опыт северокорейских военных будет полезен россиянам, поскольку те привыкли рыть в землю и строить укрепления, когда захватывают новые территории. Он также подчеркнул, что возможности военных из КНДР не следует недооценивать.

По его словам, участие спецназовцев из Северной Кореи в войне, которая в настоящее время в Украине, может повлиять на ход боевых действий. Он подчеркнул, что их поддержка российских войск будет заметна, особенно в Курской области. Эксперты ранее считали, что для успешного контрнаступления россиянам нужно более 50 тысяч солдат, но они начали операцию с группой до 40 тысяч, что привело к задержке. Поэтому 12 тысяч военнослужащих из КНДР могут изменить ситуацию на поле боя.

Напомним, ГУР Минобороны Украины перехватило разговоры российских военных, в которых говорится о подготовке к приему и распределению северокорейских военных на Курском направлении.

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