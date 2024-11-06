Удар по флоту РФ в Каспийске: эксперт указал на интересную деталь

Известно про поражения судов проектов 11661 "Татарстан" и "Дагестан", а также малый ракетный катер "Ступинец".

Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину дрон атаковал корабли Каспийской флотилии ВМС РФ.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Детали удара по Каспийску

В результате удара повреждены боевые суда проектов 11661 "Татарстан" и "Дагестан", а также малый ракетный катер "Ступинец".

"В свою очередь, за видео, появившееся в сети, снятом буквально от первого лица, можно судить о том, что прилет пришелся на зону швартовки малого ракетного катера проекта 21631 и ракетного катера проекта 12418, единственным представителем, в составе Каспийской флотилии которого есть "Ступинец", — говорится в сообщении.

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Особенно впечатляет, что дрон, адаптированный под легкомоторный самолет, преодолел более тысячи километров через российскую эшелонированную ПВО и поразил цель в светлое время суток.

"Да, это первый за весь период полномасштабного вторжения в Украину явно намекающий удар по россиянам в Каспийском море — морячки, вам ни в Черном море, ни в Каспийском, не будет спокойно!", — подчеркнул эксперт.

Что находится в Каспийске

В состав Каспийской флотилии России входят военные суда разных типов, в том числе 21631 и 22800, оснащенные мощными системами ПВО среднего и малого радиуса. Например, корабли проекта 11661 обладают автоматической пушкой АК-630, ЗРК "Оса-МА-2", ЗРАК "Палаш" и ПЗРК "Игла-М". Суда проекта 21630 оснащены пушками АК-306 и АК-630М-2 "Дуэт", ЗРК 3М-47 "Гибка" и ПЗРК "Игла-М". Проект 22800, кроме АК-630М, также имеет в своем составе уникальный ЗРПК "Панцирь-МЭ" и ПЗРК "Игла-М".

"Фактически, залетая в зону базирования кораблей Каспийской флотилии, легкомоторный самолет должен был оказаться под таким перекрестным, шквальным огнем, что шансов пропетлять у него просто не должно было быть. Но он не только пропетлял, но и успешно поразил цель! Сложно что-нибудь говорить о том, как показало себя российское ПВО, а вот украинский дрон нанес столь же дерзкий удар, насколько неожиданный, в очередной раз опозорив оккупантов", — заявил Коваленко.

Напомним, Силы ГУР Минобороны Украины впервые нанесли поражение по российской флотилии в Каспийском море. Атака дронами-камикадзе была устроена утром 6 ноября.

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