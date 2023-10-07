Стало известно, какие страны больше всего помогают Украине во время войны: неожиданные лидеры

Многие страны Европы оказали Украине большую помощь, чем США по отношению к собственному ВВП.

Крупнейшими донорами Украины после полномасштабного вторжения российских агрессоров в Украину стали Норвегия, страны Балтии и Дания по отношению к собственному ВВП.

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Об этом информирует CNN.

Издание посчитало, что многие страны Европы оказали Украине большую помощь, чем США по отношению к собственному ВВП.

В общей сложности Соединенные Штаты предоставили Украине помощи на сумму около 113 млрд долларов, тогда как Европа за это помогла украинцам на 85,1 млрд долларов.

Вклад США в помощь Украины в отношении собственного ВВП составил 0,3% ВВП, в то время как Норвегия, Литва, Эстония и Латвия передают более 1% ВВП.

Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман заявил, чтобы эти данные полностью опровергают заявления правых представителей Республиканской какой-либо партии, что якобы помощь Украине "подрывает экономику США".

Помощь Украине в отношении ВВП / Фото: cnn.com

Напомним, ранее сообщалось, что на следующей неделе администрация Байдена объявит о новом пакете вооружений для Украины, несмотря на исключение Конгрессом США финансирования новой помощи Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина получила от Бельгии небольшие БМП высотой всего 2,6 м и 5,2 м длиной.

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