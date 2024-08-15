Стало известно, какие танки могла использовать Украина в наступлении на Курскую область РФ

Украина, вероятно, использовала британские танки Challenger 2 во время наступления на Курщине.

В Курской области России продолжаются тяжелые бои после прорыва Вооруженных сил Украины. Во время наступления украинские войска, вероятно, использовали британские танки.

Речь идет о британском основном боевом танке третьего поколения Challenger 2. Сначала соответствующую информацию сообщил телеканал Sky News, позже такие данные подтвердило и BBC, ссылаясь на собственные источники.

Sky News, не указывая источников информации, сообщил, что ВСУ, скорее всего, использовали британские танки Challenger 2 во время наступления на территории Курской области. В случае подтверждения таких данных это будет первый случай, когда британские танки были использованы украинскими военными в бою на территории России.

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Пока детали о том, как и когда украинские войска развернули танки Challenger 2 в Курской области России, неизвестны – так же как и количество танков, которые могли быть задействованы. Отмечается, что 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, которая с прошлого года эксплуатирует британские боевые танки, участвовала в Курской операции.

В то же время Министерство обороны Британии отказалось комментировать оперативные детали. Вооруженные силы Украины тоже не предоставили комментарии.

Отметим, что Великобритания подтвердила, что Украина может свободно использовать британское оружие на территории России, согласно правительственной политике. Единственным исключением является использование ракет Storm Shadow – они изначально поставлялись с оговоркой, которая предполагала, что их нельзя запускать по целям на территории России.

Согласно политике правительства Великобритании, использование любого оружия, предоставленного Украине, должно соответствовать нормам международного права. Военная помощь направлена ​​на то, чтобы помочь украинским военным защитить себя от российской агрессии.

Что известно о Challenger 2

Этот танк разработан и произведен британской компанией Vickers Defence Systems. Состоит на вооружении армий Соединенного Королевства и Омана.

Впервые британский танк Challenger 2 был замечен в Украине вблизи линии фронта в июне 2023 года.

На фронте был замечен британский танк Challenger 2