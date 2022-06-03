Стало известно, какие вражеские корабли находятся в Черном море для блокировки района

В Черном море при выполнении задач по блокировке района, судоходству и работе портов, находятся 2 ракетных и 5 больших десантных кораблей.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в сообщении в Facebook.
Тем самым сохраняется угроза и ракетных ударов, и высадки десанта.
"Сохраняйте эмоциональное равновесие и сосредоточенность, соблюдайте правила и алгоритмы действий по сигналам тревог, не подвергайте себя опасности и не смущайте фейковыми сообщениями. Доверяйте силам обороны и достоверным источникам информации. Идем к Победе! Все будет Украина!", — говорится в сообщении.
Напомним, российские войска за сутки ведения боевых действий в Украине теряют от 250 до 400 человек убитыми.
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