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Стало известно, какие вражеские корабли находятся в Черном море для блокировки района

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Стало известно, какие вражеские корабли находятся в Черном море для блокировки района

Фото: Associated Press

В Черном море при выполнении задач по блокировке района, судоходству и работе портов, находятся 2 ракетных и 5 больших десантных кораблей.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в сообщении в Facebook.

Тем самым сохраняется угроза и ракетных ударов, и высадки десанта.

"Сохраняйте эмоциональное равновесие и сосредоточенность, соблюдайте правила и алгоритмы действий по сигналам тревог, не подвергайте себя опасности и не смущайте фейковыми сообщениями. Доверяйте силам обороны и достоверным источникам информации. Идем к Победе! Все будет Украина!", — говорится в сообщении.

Напомним, российские войска за сутки ведения боевых действий в Украине теряют от 250 до 400 человек убитыми.

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