Стало известно, какой будет ситуация с боями зимой на фронте

Ожидается, что интенсивность боевых действий будет сохраняться в течение зимы, поскольку российские войска используют малые пехотные подразделения, которые пробуют достичь фронта пешком.

Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко, сообщает Общественное.

Юрий Федоренко рассказывает, что большинство военных не ожидают снижения интенсивности боевых действий зимой. По его словам, россияне, вероятно, будут меньше использовать высокоманевренную технику, такую как мотоциклы и багги. В то же время, тяжелую бронированную технику враг почти не применяет и сейчас, поскольку ее уничтожают силы обороны.

"Но штурмовая пехота противника взимается в течение всех суток. Она состоит из "разношерстной аудитории" — подготовленных военнослужащих, людей, лишенных свободы, элементов частных военных компаний, типа "Шторм-Z", — сказал он.

Командир батальона "Ахиллес" рассказал, что россияне используют малую пехоту для сохранения присутствия в Кругляковке на Купянском направлении, но значительного тактического преимущества не достигли. Оккупанты проникли в лес возле Колесниковки и пытаются усилить свое присутствие в сторону Боровой. 1-я бригада НГУ "Буревой" выбила россиян из леса. Россияне также могут использовать бронированную технику и иногда проникают в тыл, переодеваясь в форму украинской армии.

Напомним, армия Российской Федерации продвигается в Курахово Донецкой области. Город оказался перед угрозой оккупации.

Читайте также: