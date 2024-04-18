Стало известно, когда и где пройдет прощание с известным активистом и военным Павлом Петриченко

Павел Петриченко погиб в бою 15 апреля 2024 года в Донецкой области.

Прощание с активистом, младшим сержантом 59-й бригады Павлом Петриченко состоится 19 апреля в Михайловском соборе в Киеве.

Об этом сообщила сестра погибшего Марина Петриченко Х.

"Похороны младшего сержанта Павла Петриченко пройдут 19 апреля в 12:00 в Михайловском соборе", — написала она.

Павел Петриченко погиб в бою 15 апреля 2024 года в Донецкой области. До этого он был аэроразведчиком и воевал на Херсонском, а затем и на Донецком направлениях.

Петриченко – один из основателей движения "Кто заказал Катю Гандзюк". Всего за несколько недель до войны он возглавил штаб будущей партии Сергея Притулы, о чем планировалось объявить в марте 2022 года, но помешала война. Накануне своей канун своей гибели он в соцсетях сообщил о лудомании среди воинов ВСУ и написал петицию к Владимиру Зеленскому с призывом закрыть онлайн-казино.

Кем был Павел Петриченко и почему о нем должен знать каждый украинец — читайте в материале ТСН.ua.

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