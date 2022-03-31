Стало известно, когда может состояться очередная встреча Кулебы и Лаврова

Стало известно, когда может состояться очередная встреча Кулебы и Лаврова

Турецкий министр иностранных дел отметил, что Анкара делает все возможное для организации переговоров.

Очередная встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД РФ Сергея Лаврова может снова состояться через неделю-две в Турции.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает NTV.

По его словам, Анкара делает все возможное, чтобы эта встреча состоялась.

"Вчера мы отправили сообщения министрам иностранных дел России Сергею Лаврову и министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе. Обе стороны сказали, что хотели бы приехать, когда они готовы. Точную дату назвать не представляется возможным. Сказали, что может быть встреча через неделю-две", — сказал Чавушоглу.

Напомним, 10 марта в Анталии прошли переговоры Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Тогда по итогам встречи министр МИД Украины выразил свои ощущения, что Россия не будет устанавливать перемирие.

Читайте также: