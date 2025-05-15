Стало известно, когда Норвегия передаст Украине все обещанные истребители F-16

Истребитель F-16. / © Associated Press

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Министр обороны Норвегии Туре Сандвик заявил, что все обещанные Украине истребители F-16 будут переданы до конца 2025 года.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу NRK.

Часть самолетов, по словам министра, уже доставили, а остальные передадут в течение следующих месяцев. Однако точное количество переданных F-16 не разглашается из-за соображений безопасности и по просьбе украинской стороны.

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"Передача происходит по согласованному графику. Мы не можем публично комментировать количество самолетов, чтобы не подвергать риску украинскую сторону", — отметил Сандвик.

Он также напомнил, что в 2023 году правительство Норвегии увеличило объем поддержки воздушной обороны Украины на 1,3 миллиарда норвежских крон.

"Этот вклад укрепляет систему ПВО Украины и является частью более широкого сотрудничества в рамках Коалиции воздушной обороны", — добавил министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появление в Украине в ближайшее время новых истребителей F-16.

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