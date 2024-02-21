Стало известно, когда первая группа украинских пилотов может завершить обучение на F-16.

Пилоты приступили к подготовке в середине октября.

Первые четыре украинских пилота планируют завершить подготовку на современных истребителях F-16 уже к лету этого года.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Национальной гвардии Аризоны.

Украинцы начали подготовку в середине октября в 162-м истребительном авиаполке в Тусоне, в штате Аризона. В Пентагоне заявили, что процесс обучения продлится несколько месяцев.

По словам представителя Национальной гвардии Аризоны, капитана Эрина Ханнигана, вторая группа из четырех пилотов начала обучение в январе, а третья группа проходит обучение по английскому языку.

Ожидается, что все пилоты завершат обучение в период с мая по август. Впрочем, отмечает издание, точные сроки зависят от хода программы.

Напомним, издание Foreign Policy со ссылкой на европейских чиновников сообщило, когда F-16 появятся в Украине. Отмечается, что передача самолетов может произойти в июне.

Спикер воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал информацию о сроках передачи самолетов Украине. По его словам, оценивать сроки сложно. Ведь речь идет не только о передаче, но и дальнейшем обслуживании F-16.

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