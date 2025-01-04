Стало известно, когда первые французские истребители Mirage 2000-5F прибудут в Украину

Первая партия модернизированных французских истребителей Dassault Mirage 2000-5F поступит в Украину уже к 20 января 2025 года.

Об этом сообщило издание Avions Legendaires.

Самолеты будут переданы из составов воздушно-космических сил Франции и адаптированы для выполнения задач украинской армии. В общей сложности Украина получит до 10 таких самолетов. Это часть ключевой военной помощи Франции, включающая в себя также артиллерийские системы Caesar и бронированные машины AMX-10RC.

"Вероятно, первые три экземпляра будут доставлены до 20 января 2025 года. Некоторые источники даже предполагают, что они уже присутствуют в Украине, но пока выполняют только тренировочные полеты", — говорится в материале.

В рамках модернизации французские эксперты оснастили самолеты возможностью запуска крылатых ракет Scalp-EG и Storm Shadow. Mirage 2000-5F станет вторым "западным" истребителем в составе украинских воздушных сил после американских F-16.

Напомним, украинские пилоты завершили обучение на истребителях Mirage-2000 во Франции.

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