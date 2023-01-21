Стало известно, когда украинские военные могут начать обучение на танках Challenger 2

Украинские военные в скором времени начнут обучение на танках Challenger 2 в Великобритании.

Об этом заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко, передает «Радио Свобода».

«Экипажи вот-вот приступят к тренировкам на территории Великобритании. Уже тренируются экипажи тяжелых артиллерийских систем и в ближайшее время приедут и танкисты», – пояснил посол.

По мнению дипломата, это не займет много времени, потому что, как сообщают британские инструкторы, украинские военные мотивированы и учатся очень быстро.

«Мы когда готовим здесь пехотинцев (вы знаете, уже подготовили 10 тысяч, и с начала нового года начали – еще 20 тысяч), на это уходит пять недель. Трудно сказать, сколько нужно будет готовить танкистов – тем более это и артиллеристы, и механики, и командиры. Я думаю, что через месяц-полтора можно справиться. Если потребуется, обучение будет продолжено, как это было раньше», – добавил посол.

Пристайко подчеркнул, что танки уже готовят для отправки в Украину.

"Те танки, которые подготовлены для нас, уже готовятся для отъезда в Украину" — резюмировал Пристайко.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украину необходимо обеспечить оружием, которое ему нужно для победы, а риск применения Россией ядерного оружия невысок.

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