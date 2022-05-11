Стало известно, когда в школах Киевской области закончится учебный год

Стало известно, когда в школах Киевской области закончится учебный год

В Киевской области все 602 заведения общего среднего образования завершат обучение в период с 27 мая по 17 июля.

В Киевской области учебный год в школах завершится с 27 мая по 17 июля.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

"Все 602 заведения общего среднего образования области завершат обучение в период с 27 мая по 17 июля", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, выпускники 4, 9 и 11 классов освобождены от государственной итоговой аттестации.

Абитуриенты для поступления в высшие образования вместо ВНО будут сдавать Национальный мультипредметный тест, который будет проходить в форме компьютерного тестирования.

"Тестирование продлится 120 минут и будет включать задания по украинскому языку, истории Украины и математике, которые отвечают школьной программе по этим предметам", — пояснили в пресс-службе.

Тестирование будет проводиться с 1 по 15 июля, пункты проведения тестирования будут созданы на базе учебных заведений.

Напомним, что до конца учебного года в Киеве учащиеся школ будут учиться дистанционно. В мае школьники не только будут изучать новый материал, но будут повторять тот, что овладели ранее.

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