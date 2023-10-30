Стало известно, когда в учебный центр в Румынии прибудут самолеты F-16 для ВСУ

Уже через две недели самолеты F-16, которые нашему государству передают Нидерланды, поступят в учебный центр в Румынии.

Об этом во время разговора с Владимиром Зеленским заявил премьер Нидерландов Марк Рютте.

“Самолеты F-16, которые Нидерланды пообещали усилить украинскую противовоздушную оборону, прибудут в учебный центр в Румынии через две недели. Это означает, что в ближайшее время могут начаться курсы подготовки украинских пилотов, которые будут их управлять”, — отметил Марк Рютте.

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба дал оптимистический прогноз по истребителям F-16 для Украины.

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