Россияне ударили баллистикой по Одесской области: стало известно количество погибших

Также сообщают о поврежденном судне под флагом Панамы. Это третье иностранное судно, атакованное Россией за четыре дня.

Шесть человек погибли и восемь пострадали в результате очередной атаки российских террористов баллистикой по портовой инфраструктуре Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Все пострадавшие – украинцы. В настоящее время им оказывается медицинская помощь, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, это уже третья атака на гражданское судно за последние четыре дня.

"Мои соболезнования семьям погибших. Пострадавшим – быстрое выздоровление. Во время атаки повреждений получило гражданское судно под флагом Панамы – контейнеровоз "Shui Spirit". Это уже третье иностранное судно, атакованное россией, за последние четыре дня", – сообщил Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина остается гарантом продовольственной безопасности, поэтому важно прекратить практику этого террора достаточным количеством оружия, противовоздушной обороны, дипломатией, санкциями и наказанием за каждое военное преступление.

Напомним, 7 октября враг тоже атаковал Одесскую область. Целью агрессора стала портовая инфраструктура. Баллистической ракетой РФ попала в гражданское судно под флагом Палау.

Читайте также: